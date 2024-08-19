За 7 мес. «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 8% до 8,1 млрд куб. м — Finance.ua

За 7 мес. «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 8% до 8,1 млрд куб. м Сегодня 10:37 — Фондовый рынок

В январе-июле 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, акционерное общество «Укргаздобыча» увеличило добычу газа (товарного) на 8% до 8,08 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Утверждая на 2024 год планы компании, мы закладывали показатели добычи товарного газа существенно больше, чем фактическая добыча в прошлом году. Нам удалось не только увеличить добычу, но и превысить плановые показатели добычи. Работаем дальше!» — отметил временный исполняющий обязанности генерального директора компании Сергей Лагно.

В 2023 году «Укргаздобыча» увеличила чистую прибыль в 4,5 раза или на 10,1 млрд гривен до 13 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

«Нафтогаз» планирует добыть 15 млрд куб. м газа в 2024 году за счет компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта».

Українські Новини По материалам:

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