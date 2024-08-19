За 7 мес. «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 8% до 8,1 млрд куб. м — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 7 мес. «Укргаздобыча» увеличила добычу газа на 8% до 8,1 млрд куб. м

Фондовый рынок
16
В январе-июле 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, акционерное общество «Укргаздобыча» увеличило добычу газа (товарного) на 8% до 8,08 млрд куб. м.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Утверждая на 2024 год планы компании, мы закладывали показатели добычи товарного газа существенно больше, чем фактическая добыча в прошлом году. Нам удалось не только увеличить добычу, но и превысить плановые показатели добычи. Работаем дальше!» — отметил временный исполняющий обязанности генерального директора компании Сергей Лагно.
В 2023 году «Укргаздобыча» увеличила чистую прибыль в 4,5 раза или на 10,1 млрд гривен до 13 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.
«Нафтогаз» планирует добыть 15 млрд куб. м газа в 2024 году за счет компаний «Укргаздобыча» и «Укрнафта».
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.