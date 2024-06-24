Сколько зарабатывают крупнейшие компании добывающей промышленности Украины — Finance.ua

Сколько зарабатывают крупнейшие компании добывающей промышленности Украины Сегодня 21:02

Сколько зарабатывают крупнейшие компании добывающей промышленности Украины

В 2023 году компании — лидеры добывающей промышленности получили более 365 млрд грн дохода. Их совокупный доход вырос на 13% по сравнению с первым годом полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные Индекса Опендатабот.

Более половины совокупного дохода по рейтингу приходится на 2 государственных компании. Еще 6 компаний принадлежат группе СКМ Рината Ахметова.

Совокупный доход за 2023 год на 11% превысил доход до начала полномасштабного вторжения.

Лидирует в нынешнем индексе государственная «Укрнафта», которая увеличила доход в 2,3 раза за 2023 год — до 95,17 млрд грн. Это 26% от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности. К тому же «Укрнафта» также получила наибольшую прибыль среди всех компаний топ-10: 25,74 млрд грн.

Прошлогодний лидер, компания «Укргаздобыча», переместилась на второе место. Несмотря на то, что компании удалось увеличить доход на 9%, ее чистая прибыль снизилась в 19 раз до 3,14 млрд грн в 2023 году. Основной деятельностью «Укргаздобычи» является добыча природного газа.

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В общей сложности эти две государственные компании заработали половину всего дохода лидеров добывающей промышленности: 189 млрд грн.

Еще 41% доходов лидеров разделили между собой шесть компаний группы СКМ Рината Ахметова: 149,67 млрд грн. Пять из них получили чистую прибыль на сумму 32,35 млрд грн. Только Центральный ГОК понес убытки в размере 1,33 млрд грн.

Среди компаний группы СКМ, увеличивших свой доход в 2023 году, следует выделить Северный ГОК (+44%), обогатительную фабрику Свято-Варваринскую (+32%) и ШУ Покровское (+14%). В то же время доходы Нафтогаздобычи и Центрального ГОКа уменьшились на 35% и 31% соответственно, а ДТЭК Павлоградуголь — на 6%.

В Индекс также вошли две компании Ferrexpo AG, связанные с Константином Жеваго. Их совокупный доход за 2023 год уменьшился почти на треть по сравнению с 2022 годом: Полтавский ГОК — на 33%, Еристовский ГОК — на 32%. Однако эти две компании сумели получить совокупную прибыль в размере 970,7 млн грн.

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В общей сложности девять из десяти компаний, попавших в Индекс, смогли получить доходы в прошлом году — 62,11 млрд грн. Для сравнения, в 2022 году прибыльными оказалось только 6 компаний из десяти.

Кто выбыл из топа?

В Индекс этого года не попали Ингулецкий ГОК, доход которого уменьшился на 32%, и Укрнефтебурение (-38%), которое ранее входило в группу компаний Игоря Коломойского и перешло в собственность государства по решению суда. В настоящее время Укрнефтебурение находится под управлением «Укрнафты».

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