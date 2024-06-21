В Украине запустили новую газовую скважину — Finance.ua

В Украине запустили новую газовую скважину Сегодня 19:15 — Энергетика

В Украине запустили новую газовую скважину, Фото: naftogaz.com

АО «Укргаздобыча» пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину. Она дополнительно дает Украине 439 тыс. куб. м газа ежесуточно.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Читайте также В Украине запустили новую скважину: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

Скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одной из недавно открытых залежей. Ее глубина — 5 км 767 м.

Идея бурения этой скважины принадлежит руководителю департамента традиционных ресурсов Днепрово-Донецкой впадины и Полтавскому отделу геологоразведочных работ.

Также компания завершила бурение еще двух разведывательных скважин на этом месторождении. В настоящее время их готовят к испытанию.

Нововведенную скважину начали бурить в сентябре 2023 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.