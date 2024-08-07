Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении — Finance.ua
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Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении

Энергетика
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Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении
Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении
Апелляционный административный суд разрешил для Укрнефтебурения возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Добыча на месторождении прекратилась в 2023 году.
Об этом пишет 24 канал.
«Важная новость. Укрнефтебурению наконец-то разрешили возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд. Из-за аннулирования разрешения добыча на месторождении прекратилась в конце 2023 года. Ожидаем ее возобновления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложнейшего отопительного сезона», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
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Ранее Чернышев рассказывал об ограничениях, которые существуют в Украине по добыче газа.
«Сейчас готовимся к зиме. О наших планах на 2024 год я вам уже сообщал. Группой Нафтогаз запланировано добыть чуть менее 15 миллиардов кубометров. Есть газ частников, его будет около трех миллиардов кубов. К сожалению, в этом объеме отсутствует газ Укрнефтебурения, потому что остановлено действие лицензии. Предприятие не добывает. На мой взгляд, стыдно иметь такую ​​ситуацию в стране, которая сейчас в тяжелейших условиях готовится к зиме», — сказал он.
Также он пояснил, что в такой ситуации виновен целый комплекс факторов.
«Это, наверное, комплекс факторов. Но вопрос нужно немедленно решить. И мы об этом уже кричим. Я откровенно везде об этом говорю. Мы потеряли 0,6−0,7 миллиарда кубов газа в год, его нет в балансе. Для увеличения добычи нужно прилагать большие усилия, и потерять 0,7 миллиарда кубов в балансе — это недопустимо», — добавил глава Нафтогаза.
По материалам:
Телеканал 24
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