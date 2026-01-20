Ночная атака рф обошлась Украине в 80 миллионов евро — Зеленский Сегодня 16:45

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночная атака российских войск в ночь на 20 января обошлась Украине примерно в 80 миллионов евро. Это только стоимость использованных ракет систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом глава государства рассказал в ответе на вопросы журналистов, сообщает hromadske.

«Представьте себе, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, чтобы получать соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей. И почему мы так боремся за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее? Потому что, прежде всего, мы теряем людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно отвоевать все деньги на эти ракеты. Это очень дорогая русская роскошь — война. А для нас это большая потеря», — сказал он.

Что известно об атаке в ночь на 20 января

В ночь на 20 января войска рф запустили по украинским регионам 339 беспилотников и 34 ракеты разных типов: противокорабельную ракету «Циркон», баллистические ракеты «Искандер-М"/С-300, крылатые ракеты Х-101.

Под ударом находились Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепропетровщина, Одесщина, Запорожье, Полтавщина, Сумщина, Ровенщина и другие области.

В результате атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение после прошедшей атаки 9 января. К вечеру 19 января без тепла оставались всего 16 домов.

Как сообщили в Киевводоканале, в настоящее время водоснабжение отсутствует почти по всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы). Жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.

Несколько украинских электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности, повреждены в результате российских ударов, сообщило МАГАТЭ.

