НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе — Finance.ua

НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует от Укрэнерго объяснить привлечение аварийной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Соответствующее письмо Комиссия направила компании 1 сентября.
«Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК „Укрэнерго“ не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС (объединенной энергосистеме. — Ред.) Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи», — отметили в НКРЭКУ.
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В Комиссии подчеркнули, что Укрэнерго вправе использовать аварийную помощь из стран Европы в случае возникновения предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины или системе передачи смежного оператора системы передачи.
Напомним, в конце августа Украина била рекорды по потреблению электроэнергии и ежедневно прибегала к аварийной помощи из энергосистем стран ЕС.
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