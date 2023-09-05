НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе

Энергетика
25
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует от Укрэнерго объяснить привлечение аварийной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Соответствующее письмо Комиссия направила компании 1 сентября.
Читайте также
«Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК „Укрэнерго“ не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС (объединенной энергосистеме. — Ред.) Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи», — отметили в НКРЭКУ.
Читайте также
В Комиссии подчеркнули, что Укрэнерго вправе использовать аварийную помощь из стран Европы в случае возникновения предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины или системе передачи смежного оператора системы передачи.
Напомним, в конце августа Украина била рекорды по потреблению электроэнергии и ежедневно прибегала к аварийной помощи из энергосистем стран ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.