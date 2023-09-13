НКРЭКУ разрешил облэнерго использовать деньги из инвестиций для защиты своих объектов — Finance.ua

НКРЭКУ разрешил облэнерго использовать деньги из инвестиций для защиты своих объектов
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила операторам системы распределения использовать средства инвестиционных программ для обеспечения инженерной защиты своих объектов.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 12 сентября.
Кроме того, с такой же целью можно использовать средства ремонтных программ облэнерго.
Цель принятого решения — возможность построения инженерной защиты критических элементов систем распределения в кратчайшие сроки.
Напомним, 9 сентября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего по реализации плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от вражеских воздушных ударов.
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По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, россия может возобновить обстрелы украинских энергетических объектов в конце сентября или начале октября.
С октября прошлого года по апрель этого года российская федерация совершила 33 массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры, по ним было выпущено более 1000 дронов и ракет.
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