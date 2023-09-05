Подготовка к зиме: в отдельных областях Украины разработаны графики отключений — Finance.ua
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Подготовка к зиме: в отдельных областях Украины разработаны графики отключений

Энергетика
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Подготовка к зиме: в отдельных областях Украины разработаны графики отключений
Подготовка к зиме: в отдельных областях Украины разработаны графики отключений
Прошлой зимой россия наносила ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, поэтому украинцы жили в условиях постоянных отключений света. В этом году враг может продолжить свои атаки.
В ряде областей, готовясь к возможному блэкауту, были разработаны графики отключений электроэнергии, пишет «Апостроф».

Винницкая область

В Винницеоблэнерго сообщили, что введение графиков отключений возможно в случае дефицита генерации или аварийных ситуаций. Свет также могут отключать для предотвращения нарушения режима работы объединенной энергосистемы Украины.
В компании отметили, что продолжительность обесточивания может варьироваться от двух до четырех часов.
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Ивано-Франковская область

В «Прикарпатьеоблэнерго» сообщили, что в области будут введены шесть очередей графиков почасовых отключений, согласованных с ОВА. Об их применении сообщат заранее.

Львовская область

Графики отключения света будут введены с октября. «Львовоблэнерго» проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений.

Полтавская область

В ОВА сообщили, что в случае дефицита электроэнергии в регионе может быть шесть очередей отключения света. О графике станет известно только после начала отопительного сезона.

Хмельницкая область

В «Хмельницкоблэнерго» сообщают жителям о возможных почасовых отключениях света. В настоящее время продолжается разработка графиков. Они будут содержать шесть очередей.
Кстати, Finance.ua рассказывал, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Обозреватель
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