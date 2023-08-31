Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС — Finance.ua

Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС Сегодня 20:41 — Энергетика

Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС

В Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

После завершения капитального ремонта энергетики подключили к сети энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт.

Таким образом энергетики продолжают готовить энергосистему к новому отопительному сезону.

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В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

18 августа стало известно, что в новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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