Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС — Finance.ua

Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС
В Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
После завершения капитального ремонта энергетики подключили к сети энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт.
Таким образом энергетики продолжают готовить энергосистему к новому отопительному сезону.
В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
18 августа стало известно, что в новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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