В Украине открыли новое газовое месторождение на миллиард кубометров — Finance.ua

В Украине открыли новое газовое месторождение на миллиард кубометров
«Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в миллиард кубометров голубого топлива.
Об этом сообщает «Нафтогаз Украины», в структуру которого входит «Укргаздобыча».
«Нефтегазовый участок изучался „с нуля“, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.
Напомним, это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год.
Недавно Группа Нафтогаз запустила в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают свыше 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.
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