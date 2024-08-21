НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке — Finance.ua

НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке Сегодня 18:45 — Казна и Политика

НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке

НКРЭКУ внесла изменения в требования по обеспечению добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании.

В связи с многочисленными обращениями от участников оптового энергетического рынка, в частности, высказанными в ходе онлайн-встречи о предоставлении разъяснений по вопросам, связанным с инсайдерской информацией, о функционировании платформ инсайдерской информации, выявлении возможных проблем и обеспечении их бесперебойной работы и с целью обеспечения надлежащего функционирования платформ инсайдерской информации во время действия правового режима военного положения, НКРЭКУ предлагает продлить действие тестового режима платформ.

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В частности, если раньше в течение 60 дней со дня начала функционирования платформ инсайдерской информации раскрытие (обнародование) участниками оптового энергетического рынка на платформах осуществлялось в тестовом режиме, в течение которого штрафные санкции за невыполнение главы 4 Требований не применялись, то сейчас регулятор предлагает продлить этот тестовый режим период действия в Украине военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

Напомним, ранее НКРЭКУ утвердила требования по обеспечению добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке.

Требования были разработаны во исполнение закона от 10 июня 2023 года № 3141-IX, которым транспонирован в украинское законодательство Регламент ЕС о добродетели и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT).

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Указанным документом определяется:

перечень практик, которые могут быть манипулированием или попыткой манипулирования на оптовом энергетическом рынке;

ограничение по обращению с инсайдерской информацией на оптовом энергетическом рынке;

требования к обнародованию (раскрытию) инсайдерской информации;

требования к лицам, которые профессионально организуют операции с оптовыми энергетическими продуктами;

сигналы, которые могут указывать на признаки злоупотребления на оптовом энергетическом рынке;

положения о сотрудничестве НКРЭКУ с Советом регуляторных органов Энергетического сообщества.

Так, согласно постановлению, администраторам платформ инсайдерской информации было предписано закрыть общий доступ к информации, предоставленной участниками оптового энергетического рынка на платформах инсайдерской информации.

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