НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке — Finance.ua
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НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке

Казна и Политика
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НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке
НКРЭКУ не будет штрафовать нарушителей раскрытия инсайдерской информации на энергорынке
НКРЭКУ внесла изменения в требования по обеспечению добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании.
В связи с многочисленными обращениями от участников оптового энергетического рынка, в частности, высказанными в ходе онлайн-встречи о предоставлении разъяснений по вопросам, связанным с инсайдерской информацией, о функционировании платформ инсайдерской информации, выявлении возможных проблем и обеспечении их бесперебойной работы и с целью обеспечения надлежащего функционирования платформ инсайдерской информации во время действия правового режима военного положения, НКРЭКУ предлагает продлить действие тестового режима платформ.
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В частности, если раньше в течение 60 дней со дня начала функционирования платформ инсайдерской информации раскрытие (обнародование) участниками оптового энергетического рынка на платформах осуществлялось в тестовом режиме, в течение которого штрафные санкции за невыполнение главы 4 Требований не применялись, то сейчас регулятор предлагает продлить этот тестовый режим период действия в Украине военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.
Напомним, ранее НКРЭКУ утвердила требования по обеспечению добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке.
Требования были разработаны во исполнение закона от 10 июня 2023 года № 3141-IX, которым транспонирован в украинское законодательство Регламент ЕС о добродетели и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT).
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Указанным документом определяется:
  • перечень практик, которые могут быть манипулированием или попыткой манипулирования на оптовом энергетическом рынке;
  • ограничение по обращению с инсайдерской информацией на оптовом энергетическом рынке;
  • требования к обнародованию (раскрытию) инсайдерской информации;
  • требования к лицам, которые профессионально организуют операции с оптовыми энергетическими продуктами;
  • сигналы, которые могут указывать на признаки злоупотребления на оптовом энергетическом рынке;
  • положения о сотрудничестве НКРЭКУ с Советом регуляторных органов Энергетического сообщества.
Так, согласно постановлению, администраторам платформ инсайдерской информации было предписано закрыть общий доступ к информации, предоставленной участниками оптового энергетического рынка на платформах инсайдерской информации.
По материалам:
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