Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой — Finance.ua

Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой Сегодня 15:45 — Энергетика

Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой

Дефицит электроэнергии осенью должен быть небольшим, а зимой может быть сопоставим с июльским, спрогнозировал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью Forbes Ukraine . В этом месяце в Украине почти каждый день одновременно действовали три-четыре очереди отключений электроэнергии, и в некоторых районах Киева света могло не быть по 18 часов в сутки.

Сентябрь-октябрь — это период традиционно наименьшего потребления, поэтому отключений в определенные периоды может и не быть, прогнозирует глава НКРЭКУ.

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По уровню потребления электроэнергии июль можно сравнивать с зимой, говорит Тарасюк, то есть Украина уже прошла репетицию одного из худших сценариев.

«Трудно спрогнозировать, каким будет дефицит. Неизвестно, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся достроить и будут ли и какими обстрелы энергетики», — добавляет глава госрегулятора.

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Напомним, россия разрушила 9 ГВт объектов генерации электроэнергии в Украине — это половина мощности, в которой нуждается страна в пиковые часы потребления зимой. Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС. Еще 18 ГВт находятся в российской оккупации.

Все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, заявлял ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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