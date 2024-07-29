Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой — Finance.ua
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Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой

Энергетика
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Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой
Глава НКРЭКУ оценил риск отключений света осенью и зимой
Дефицит электроэнергии осенью должен быть небольшим, а зимой может быть сопоставим с июльским, спрогнозировал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью Forbes Ukraine. В этом месяце в Украине почти каждый день одновременно действовали три-четыре очереди отключений электроэнергии, и в некоторых районах Киева света могло не быть по 18 часов в сутки.
Сентябрь-октябрь — это период традиционно наименьшего потребления, поэтому отключений в определенные периоды может и не быть, прогнозирует глава НКРЭКУ.
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По уровню потребления электроэнергии июль можно сравнивать с зимой, говорит Тарасюк, то есть Украина уже прошла репетицию одного из худших сценариев.
«Трудно спрогнозировать, каким будет дефицит. Неизвестно, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся достроить и будут ли и какими обстрелы энергетики», — добавляет глава госрегулятора.
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Напомним, россия разрушила 9 ГВт объектов генерации электроэнергии в Украине — это половина мощности, в которой нуждается страна в пиковые часы потребления зимой. Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС. Еще 18 ГВт находятся в российской оккупации.
Все украинские энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, заявлял ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По материалам:
Forbes.ua
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