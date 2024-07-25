Министр энергетики ответил, чего ждать от зимы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министр энергетики ответил, чего ждать от зимы

Энергетика
223
Министр энергетики ответил, чего ждать от зимы
Министр энергетики ответил, чего ждать от зимы
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ключевым вопросом успешного прохождения зимнего периода является усиление противовоздушной обороны.
Об этом он сказал во время брифинга. По его словам, в условиях войны сложно предсказать ситуацию на зиму из-за военной составляющей. Поскольку, если будет существенное влияние ударов по энергосистеме, то могут быть трудности.
Читайте также
«На самом деле россияне начали войну в энергетике гораздо раньше. Поэтому мы прошли тот сезон и потом 2022−23 годы под ежедневные обстрелы с 10 октября по 9 марта. Все видели, как мы стабильно прошли прошлый год. Я уверен, что мы победим и этот сезон» , — сказал Галущенко.
Он также отметил, что уровень противовоздушной обороны является ключевым вопросом, над которым работают круглосуточно.
«На самом деле усиление в системах ПВО есть. И когда мы будем понимать возможности максимальной защиты от прежде всего ударов ракетами и дронами, то, поверьте, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добавить генерацию, отремонтироваться и стабильно пройти зиму», — заверил министр.
Читайте также

Ситуация в энергосистеме Украины

Для предотвращения худших сценариев Украине необходимо решить четыре задачи: противовоздушная оборона, ремонт генерации и децентрализованные новые мощности, передающие сети для импорта, а также энергоэффективность и управление спросом.
Читайте также
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что украинская кампания по ремонту энергоблоков в 2024 году станет более масштабной, чем в прошлом году. Ремонтная кампания идет круглосуточно и уже имеет результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.