Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования — Finance.ua

Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования Сегодня 10:02 — Энергетика

Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11 258 № 11 259 об отмене налога и пошлин на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования. Об этом стало известно из карточек законопроектов.

Законопроекты содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, в частности:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме того, есть правка, освобождающая от налога и пошлин на ввоз в Украину оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Также Кабинет Министров должен в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для его реализации. Уже после этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлины и НДС.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом правки об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

Кого касаются изменения?

Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.

Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений.

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