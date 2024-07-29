Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования — Finance.ua

Зеленский подписал законы о льготном ввозе в Украину энергооборудования
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11 258 и № 11 259 об отмене налога и пошлин на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования. Об этом стало известно из карточек законопроектов.
Законопроекты содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики, в частности:
- электрогенераторного оборудования;
- оборудование для ветро- и солнечной генерации;
- аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).
Кроме того, есть правка, освобождающая от налога и пошлин на ввоз в Украину оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
Также Кабинет Министров должен в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для его реализации. Уже после этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлины и НДС.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом правки об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину оборудования для энергетики.
Кого касаются изменения?
Эти нормы будут действовать до начала 2026 года и распространяться на граждан и бизнес.
Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений.
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