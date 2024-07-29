Все энергокомпании работают над улучшением ситуации со светом, — Минэнерго Сегодня 09:33 — Энергетика

Благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«Спасибо нашим энергетикам. Работают круглосуточно в ремонтную и восстановительную кампанию. Включены практически все наши энергокомпании. Все прилагают сверхусилия для того, чтобы максимально восстановить генерирующие мощности… Мы прогнозируем улучшение ситуации, но здесь хочется быть очень осторожными. И я думаю, что все понимают, что эти прогнозы не учитывают возможные атаки и возможные дополнительные разрушения», — сказала она.

Заместитель министра энергетики подчеркнула, что нужно готовиться к разным сценариям. Поэтому идет восстановление крупных энергообъектов, а также устанавливается малая распределенная генерация по всей стране.

«Ставку мы делаем сейчас перед этим отопительным сезоном и на ремонты, и на восстановление, но в то же время и на распределенную генерацию, которая также будет играть свою важную роль», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергетике сейчас улучшается благодаря выходам из ремонтов блоков атомной, тепловой и гидрогенерации.

УНІАН По материалам:

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