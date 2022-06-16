НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг

Сегодня 10:41Фондовый рынок
6
НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумагНКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проводить операции по первоначальному размещению ценных бумаг.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Изменения касаются в том числе ценных бумаг институтов совместного инвестирования.
Впрочем, в отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение.
Читайте также
Также НКЦБФР предоставила право институтам совместного инвестирования заключать новые депозитарные договоры.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензий на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по управлению активами институциональных инвесторов и деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов 19 компаниям.

Справка Finance.ua:

  • согласно валютным ограничениям Нацбанка, временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые проводятся с использованием карт, эмитированных украинскими банками;
  • ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку послабила требования к инвестфондам во время войны.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.