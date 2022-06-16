НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг — Finance.ua

Также НКЦБФР предоставила право институтам совместного инвестирования заключать новые депозитарные договоры.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензий на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по управлению активами институциональных инвесторов и деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов 19 компаниям.
Справка Finance.ua:
согласно валютным ограничениям Нацбанка, временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые проводятся с использованием карт, эмитированных украинскими банками;
ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку послабила требования к инвестфондам во время войны.