НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг — Finance.ua

НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг

Сегодня 10:41 — Фондовый рынок

НКЦБФР разрешила первичное размещение ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила проводить операции по первоначальному размещению ценных бумаг.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Изменения касаются в том числе ценных бумаг институтов совместного инвестирования.

Впрочем, в отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение.

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Также НКЦБФР предоставила право институтам совместного инвестирования заключать новые депозитарные договоры.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензий на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала — деятельности по управлению активами институциональных инвесторов и деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов 19 компаниям.

Справка Finance.ua:

согласно валютным ограничениям Нацбанка, временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые проводятся с использованием карт, эмитированных украинскими банками;

ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку послабила требования к инвестфондам во время войны.

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