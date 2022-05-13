НКЦПФР послабила вимоги до інвестфондів на час війни — Finance.ua

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НКЦПФР послабила вимоги до інвестфондів на час війни

Вчора 00:45Фондовий ринок
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НКЦПФР послабила вимоги до інвестфондів на час війниНКЦПФР послабила вимоги до інвестфондів на час війни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила на час дії воєнного стану перебіг деяких строків, встановлених законодавством, у сфері спільного інвестування.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, мова йде про відтермінування проведення установчих зборів корпоративного фонду та реєстрації його регламенту.
На наступний день після закінчення воєнного стану можна також буде здійснити реєстрації випуску акцій корпоративного фонду та проспекту їх емісії та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.
Також відтермінували досягнення пайовим інвестиційним фондом мінімального обсягу активів і прийняття уповноваженим органом рішення про продовження строку діяльності інституту спільного інвестування.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на час воєнного стану зможе тимчасово зупиняти ліцензію за ділові зв’язки з фізичними або юридичними особами з російської федерації чи республіки білорусь.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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