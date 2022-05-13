НКЦПФР послабила вимоги до інвестфондів на час війни — Finance.ua

Зокрема, мова йде про відтермінування проведення установчих зборів корпоративного фонду та реєстрації його регламенту.
На наступний день після закінчення воєнного стану можна також буде здійснити реєстрації випуску акцій корпоративного фонду та проспекту їх емісії та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.
Також відтермінували досягнення пайовим інвестиційним фондом мінімального обсягу активів і прийняття уповноваженим органом рішення про продовження строку діяльності інституту спільного інвестування.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на час воєнного стану зможе тимчасово зупиняти ліцензію за ділові зв’язки з фізичними або юридичними особами з російської федерації чи республіки білорусь.