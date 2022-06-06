НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала — Finance.ua

проводить операции с ценными бумагами, необходимые для формирования уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда на стадии его создания;
Центральному депозитарию и депозитарным учреждениям проводить ряд действий, необходимых для обслуживания размещения акций создаваемых корпоративных инвестиционных фондов.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила лицензию на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах для Украинской межбанковской валютной биржи до окончания действия военного положения.