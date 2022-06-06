НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала — Finance.ua

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НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала

Сегодня 20:44Фондовый рынок
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НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капиталаНКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пересмотрела условия работы рынков капитала во время военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в очередной раз с начала действия военного положения пересмотрела условия работы рынков капитала», — говорится в сообщении.
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Регулятор внес новые изменения, позволяющие:
  • проводить операции с ценными бумагами, необходимые для формирования уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда на стадии его создания;
  • Центральному депозитарию и депозитарным учреждениям проводить ряд действий, необходимых для обслуживания размещения акций создаваемых корпоративных инвестиционных фондов.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила лицензию на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах для Украинской межбанковской валютной биржи до окончания действия военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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