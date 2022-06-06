НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала — Finance.ua

НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала

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НКЦБФР расширила разрешенные операции на рынках капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пересмотрела условия работы рынков капитала во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в очередной раз с начала действия военного положения пересмотрела условия работы рынков капитала», — говорится в сообщении.

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Регулятор внес новые изменения, позволяющие:

проводить операции с ценными бумагами, необходимые для формирования уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда на стадии его создания;

Центральному депозитарию и депозитарным учреждениям проводить ряд действий, необходимых для обслуживания размещения акций создаваемых корпоративных инвестиционных фондов.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила лицензию на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах для Украинской межбанковской валютной биржи до окончания действия военного положения.

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