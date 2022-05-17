Українська міжбанківська валютна біржа не працюватиме до кінця війни — Finance.ua

Українська міжбанківська валютна біржа не працюватиме до кінця війни

Вчора 08:28 — Фондовий ринок

Українська міжбанківська валютна біржа не працюватиме до кінця війни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинить ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах для Української міжбанківської валютної біржі до закінчення дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба комісії.

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За наявною в регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, вели діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії. Комісія зупиняє ліцензію для проведення перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть мати негативний вплив на роботу товарних ринків, зазначили в регуляторі.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на час воєнного стану зможе тимчасово зупиняти ліцензію за ділові зв’язки з фізичними або юридичними особами з російської федерації чи республіки білорусь.

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