НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі — Finance.ua

НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення зупинити дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» до дати закінчення дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

За наявною у регулятора інформацією, особи, пов’язані з кінцевими бенефіціарними власниками біржі та її правлінням, провадили діяльність, на яку не мали відповідної ліцензії.

Комісія зупиняє ліцензію для перевірки зазначених фактів, оскільки вони можуть негативно вплинути на роботу товарних ринків.

Тепер в Україні залишаються дві ліцензовані НКЦПФР товарні біржі — Українська енергетична біржа та Українська універсальна біржа.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді минулого року НКЦПФР видала товарну ліцензію Українській міжбанківській валютній біржі.

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