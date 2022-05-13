НКЦБФР ослабила требования к инвестфондам во время войны — Finance.ua

НКЦБФР ослабила требования к инвестфондам во время войны
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила на время действия военного положения течение некоторых сроков, установленных законодательством, в сфере совместного инвестирования.
В частности, речь идет об отсрочке проведения учредительного собрания корпоративного фонда и регистрации его регламента.
На следующий день после окончания военного положения можно будет осуществить регистрацию выпуска акций корпоративного фонда и проспекта их эмиссии и проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда.
Также отсрочили достижение паевым инвестиционным фондом минимального объема активов и принятие уполномоченным органом решения о продлении срока деятельности института совместного инвестирования.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во время военного положения сможет временно приостанавливать лицензию за деловые связи с физическими или юридическими лицами из российской федерации или республики беларусь.