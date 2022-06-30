НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций

Фондовый рынок
27
НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций
НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дополнила список разрешенных операций на рынках капитала.
Об этом говорится в релизе регулятора.
В частности, комиссия открыла возможность для осуществления клиринговых операций и внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг. Речь идет о снятии ограничений на проведение сделок с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».
Читайте также
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Начать зарабатывать на aStake

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.