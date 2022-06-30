НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций — Finance.ua

НКЦБФР расширила возможности для клиринговых операций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дополнила список разрешенных операций на рынках капитала.
Об этом говорится в релизе регулятора.
В частности, комиссия открыла возможность для осуществления клиринговых операций и внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг. Речь идет о снятии ограничений на проведение сделок с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».
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Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
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