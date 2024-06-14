НКЦБФР признала ненадежными еще 14 инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР признала ненадежными еще 14 инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Об этом свидетельствует информация на сайте НКЦБФР.
«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — говорится в сообщении.
Кто попал в список:
- Gerchik & Co Stocks
- Finteria
- Investizo
- LiquidityX
- ActivTrades
- LCG
- PaxForex
- SFCrypto
- Bitdeer
- AST Mining
- ForexMart
- Tradeview Financial Markets SAC
- PO Trade
- Trust Capital
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним, в мае НКЦБФР обновила перечень ненадежных инвестиционных проектов, добавив к нему еще 24 кейса. А в апреле комиссия включила в список ненадежных инвестпроектов еще 14 компаний.
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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