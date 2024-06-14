НКЦБФР признала ненадежными еще 14 инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР признала ненадежными еще 14 инвестпроектов Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

НКЦБФР признала ненадежными еще 14 инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Об этом свидетельствует информация на сайте НКЦБФР.

«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — говорится в сообщении.

Кто попал в список:

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

Напомним, в мае НКЦБФР обновила перечень ненадежных инвестиционных проектов, добавив к нему еще 24 кейса. А в апреле комиссия включила в список ненадежных инвестпроектов еще 14 компаний.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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