НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений

41
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку прекращает ведение Государственного реестра финансовых учреждений в связи с утратой силы ЗУ «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
Об этом говорится на сайте комиссии.
С начала 2024 года вступил в силу новый ЗУ «О финансовых услугах и финансовых компаниях», который, среди прочего, предоставляет новое определение понятию «финансовое учреждение» и устанавливает новый перечень видов финансовых услуг.
Так, финансовым учреждением является юридическое лицо, которое ведет деятельность по предоставлению финансовых услуг и в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг на основании соответствующей лицензии, выданной регулятором.
Читайте также
Регуляторы на рынке финансовых услуг, к которым отнесен Национальный банк Украины и НКЦБФР, должны осуществлять ведение реестра (перечня) поставщиков финансовых или сопроводительных услуг, информация из которого обнародуется в порядке, установленном нормативными актами соответствующего регулятора.
Законом установлены виды финансовых услуг и их признаки, а именно:
  • страхование;
  • предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;
  • финансовый лизинг;
  • факторинг;
  • предоставление гарантий;
  • торговля валютными ценностями;
  • финансовые платежные услуги;
  • финансовые услуги, предоставляемые в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала, предусмотренной частью второй статьи 41 ЗУ «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
Предоставление финансовых услуг, не включенных в указанный перечень, запрещается.
Читайте также
Следовательно, реестром (перечнем) поставщиков финансовых или сопроводительных услуг, создания и ведения которого требует Закон, для Комиссии является перечень поставщиков финансовых услуг, предоставляемых в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала. Это составная часть реестра профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, ведение которого осуществляется Комиссией в соответствии с ЗУ «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков».
Обращаем внимание, что негосударственные пенсионные фонды и корпоративные инвестиционные фонды с начала января 2024 года лишились статуса финансовых учреждений, а деятельность, которую они ведут, отныне не относится к финансовым услугам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.