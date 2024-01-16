НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений — Finance.ua

НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку прекращает ведение Государственного реестра финансовых учреждений в связи с утратой силы ЗУ «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
Об этом говорится на сайте комиссии.
С начала 2024 года вступил в силу новый ЗУ «О финансовых услугах и финансовых компаниях», который, среди прочего, предоставляет новое определение понятию «финансовое учреждение» и устанавливает новый перечень видов финансовых услуг.
Так, финансовым учреждением является юридическое лицо, которое ведет деятельность по предоставлению финансовых услуг и в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг на основании соответствующей лицензии, выданной регулятором.
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Регуляторы на рынке финансовых услуг, к которым отнесен Национальный банк Украины и НКЦБФР, должны осуществлять ведение реестра (перечня) поставщиков финансовых или сопроводительных услуг, информация из которого обнародуется в порядке, установленном нормативными актами соответствующего регулятора.
Законом установлены виды финансовых услуг и их признаки, а именно:
- страхование;
- предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;
- финансовый лизинг;
- факторинг;
- предоставление гарантий;
- торговля валютными ценностями;
- финансовые платежные услуги;
- финансовые услуги, предоставляемые в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала, предусмотренной частью второй статьи 41 ЗУ «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
Предоставление финансовых услуг, не включенных в указанный перечень, запрещается.
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Следовательно, реестром (перечнем) поставщиков финансовых или сопроводительных услуг, создания и ведения которого требует Закон, для Комиссии является перечень поставщиков финансовых услуг, предоставляемых в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала. Это составная часть реестра профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, ведение которого осуществляется Комиссией в соответствии с ЗУ «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков».
Обращаем внимание, что негосударственные пенсионные фонды и корпоративные инвестиционные фонды с начала января 2024 года лишились статуса финансовых учреждений, а деятельность, которую они ведут, отныне не относится к финансовым услугам.
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