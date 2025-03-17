НКЦБФР обнаружила еще 5 ненадежных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР обнаружила еще 5 ненадежных инвестиционных проектов Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

НКЦБФР обнаружила еще 5 ненадежных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Список был дополнен следующими проектами:

В списке Комиссии уже более 400 сомнительных проектов. Список по ссылке

Напомним, о 10 основных признаках , которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта:

1. Большой процент гарантированной доходности.

2. Отсутствие разрешений и лицензий.

3. Агрессивный маркетинг.

4. Отсутствие физического офиса.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.

6. Отсутствует аккредитация инвестора.

7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.

8. Отсутствие подписанных документов.

9. Навязчивое предложение привлекать друзей.

10. Утаивание права собственности.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине.

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