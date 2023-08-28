НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7 — Finance.ua
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НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7

Фондовый рынок
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НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7
НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по собственной инициативе будет допускать к обороту долговые ценные бумаги, эмитентами которых являются страны-члены G7: США, Канада, Италия, Великобритания, Германия, Франция и Япония.
«Информацию об иностранных долговых ценных бумагах, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничении обращения этих ценных бумаг комиссия планирует получать от Национального депозитария Украины», — говорится в сообщении регулятора.
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Отмечено, что по состоянию на 24 августа 2023 года в целом к ​​обращению в Украине было допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, из которых 412 (индекс S&P 500) — по инициативе комиссии.
Напомним, НКЦБФР сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили еще 18 компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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