НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7 — Finance.ua

НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7 Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

НКЦБФР готова допустить к обращению в Украине долговые ценные бумаги стран G7

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по собственной инициативе будет допускать к обороту долговые ценные бумаги, эмитентами которых являются страны-члены G7: США, Канада, Италия, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

«Информацию об иностранных долговых ценных бумагах, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничении обращения этих ценных бумаг комиссия планирует получать от Национального депозитария Украины», — говорится в сообщении регулятора.

Читайте также НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте

Отмечено, что по состоянию на 24 августа 2023 года в целом к ​​обращению в Украине было допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, из которых 412 (индекс S&P 500) — по инициативе комиссии.

Напомним, НКЦБФР сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили еще 18 компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.