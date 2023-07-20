НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте — Finance.ua

НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте Сегодня 12:40 — Криптовалюта

НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) объявила о завершении публичного обсуждения закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов, регулирующих оборот виртуальных активов». В ближайшее время агентство представит откорректированный текст документа.

По данным НКЦБФР, в общей сложности от заинтересованных сторон поступило более 200 комментариев. Часть из них была учтена при составлении нового текста законопроекта.

Комиссия провела предметную дискуссию на этот счет с участием представителей аудиторской компании Ernst&Young и Проекта USAID «Реформирование финансового сектора». В ходе заседания обсуждалась «дорожная карта» инициативы.

Читайте также: Как купить криптовалюту во время войны

«Мы завершили важный этап в работе по законопроекту о запуске рынков виртуальных активов в Украине — собрали экспертизу, услышали все заинтересованные стороны и проработали большой массив ключевых вопросов», — заявил представитель НКЦБФР Юрий Бойко.

Его коллега Максим Либанов отметил, что регулятор направит законопроект в соответствующие органы. В НКЦБФР рассчитывают на оперативную ответную реакцию, что ускорит одобрение инициативы.

Когда будет опубликован новый текст законопроекта, не уточняется.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.