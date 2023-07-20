НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте — Finance.ua

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НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте

Криптовалюта
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НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте
НКЦБФР Украины подвела итоги публичного обсуждения законопроекта о криптовалюте
Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) объявила о завершении публичного обсуждения закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов, регулирующих оборот виртуальных активов». В ближайшее время агентство представит откорректированный текст документа.
По данным НКЦБФР, в общей сложности от заинтересованных сторон поступило более 200 комментариев. Часть из них была учтена при составлении нового текста законопроекта.
Комиссия провела предметную дискуссию на этот счет с участием представителей аудиторской компании Ernst&Young и Проекта USAID «Реформирование финансового сектора». В ходе заседания обсуждалась «дорожная карта» инициативы.

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«Мы завершили важный этап в работе по законопроекту о запуске рынков виртуальных активов в Украине — собрали экспертизу, услышали все заинтересованные стороны и проработали большой массив ключевых вопросов», — заявил представитель НКЦБФР Юрий Бойко.
Его коллега Максим Либанов отметил, что регулятор направит законопроект в соответствующие органы. В НКЦБФР рассчитывают на оперативную ответную реакцию, что ускорит одобрение инициативы.
Когда будет опубликован новый текст законопроекта, не уточняется.
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