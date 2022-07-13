НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций — Finance.ua

НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций Сегодня 22:16 — Фондовый рынок

НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ценных бумаг, операции с которыми разрешены на вторичном рынке во время войны, новый выпуск государственных облигаций.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, к обращению допустили облигации с международным идентификационным кодом выпуска UA4000226211. Валюта выпуска — доллары США, дата погашения — 13.10.2022.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дополнила перечень разрешенных сделок на рынках капитала. В частности, комиссия открыла возможность для осуществления клиринговых операций и внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг. Речь идет о снятии ограничений на проведение операций с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».

Также НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.

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