НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций — Finance.ua
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НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций

Фондовый рынок
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НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций
НКЦБФР допустила к обращению новый выпуск облигаций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ценных бумаг, операции с которыми разрешены на вторичном рынке во время войны, новый выпуск государственных облигаций.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В частности, к обращению допустили облигации с международным идентификационным кодом выпуска UA4000226211. Валюта выпуска — доллары США, дата погашения — 13.10.2022.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дополнила перечень разрешенных сделок на рынках капитала. В частности, комиссия открыла возможность для осуществления клиринговых операций и внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг. Речь идет о снятии ограничений на проведение операций с соблюдением принципа «поставка ценных бумаг против оплаты».
Также НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов и рекомендует инвесторам учитывать эту информацию в своей деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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