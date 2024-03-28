НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов — Finance.ua

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список ненадежных инвестиционных проектов. В этот раз комиссия обнаружила еще 12 кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

В список попали:

НКЦБФР напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

Напомним, 2023 год стал вызовом для глобального рынка финтеха: как общий объем финтех-инвестиций (113,7 млрд долларов США), так и количество финтех-соглашений (4 547) продемонстрировали самые низкие результаты с 2017 года.

Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, значительно выросли за последние 10 лет.

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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