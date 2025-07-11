Nissan начал сокращать производство нового Leaf из-за дефицита комплектующих — Finance.ua

Nissan начал сокращать производство нового Leaf из-за дефицита комплектующих Сегодня 06:27 — Технологии&Авто

Nissan начал сокращать производство нового Leaf из-за дефицита комплектующих

Японский автопроизводитель Nissan столкнулся с дефицитом запчастей, связанных с редкоземельными элементами, из-за чего сокращает производство недавно представленного кроссовера Leaf.

Хотя модель еще не поступила в продажу, сообщения из Японии свидетельствуют о том, что автопроизводитель сокращает производство из-за ограничений на экспорт редкоземельных элементов, введенных Китаем.

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Reuters, ссылаясь на Kyodo News, отмечает , что ограничения привели к дефициту запчастей, хотя конкретика остается неизвестной. Комплектующие из редкоземельных металлов критически важны в области автомобилестроения, поэтому экспортные ограничения Китая влияют на ряд автопроизводителей, в частности Ford и Suzuki.

В кризисной ситуации также и поставщики, поскольку они не будут всегда получать необходимые материалы. Фактически Европейская ассоциация поставщиков автомобильной продукции недавно предупредила, что цепочка поставок «испытывает значительные сбои из-за недавних ограничений Китая на экспорт редкоземельных элементов и магнитов».

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В случае Nissan Leaf запуск модели на мировых рынках ожидается этой осенью. Электромобиль получил кузов SUV и высокотехнологичный интерьер. Запас хода автомобиля составляет до 605 километров, а мощность — до 218 лошадиных сил в топовой версии.

Телеканал 24 По материалам:

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