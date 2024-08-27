Никоим образом не является политическим решением: Макрон впервые прокомментировал задержание Дурова — Finance.ua

Никоим образом не является политическим решением: Макрон впервые прокомментировал задержание Дурова Сегодня 12:44 — Мир

Никоим образом не является политическим решением: Макрон впервые прокомментировал задержание Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что у задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже нет политических мотивов.

Об этом политик написал в Х.

«Арест на французской земле произошел в рамках текущего судебного расследования. Это никак не является политическим решением», — написал Макрон.

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Он также подчеркнул, что Франция остается приверженной свободе выражения взглядов и коммуникации, а также инновациям и духу предпринимательства. По его словам, страна соблюдает верховенство права, где свободы защищены законом как в социальных сетях, так и в реальной жизни.

В чем обвиняют Дурова

По данным издания TF1 , во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденного и преступлениями против детей. Все это из-за отсутствия модерации в Telegram, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и применения различных инструментов Telegram, таких как криптовалюта и разовый номер.

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Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых с помощью Telegram, в связи с отказом от модерации контента, отмечает собеседник BFMTV.

Отсюда тяжесть статей обвинения основателю Telegram. Как пишут французские СМИ, ему может грозить до 20 лет заключения.

При этом сторонники Дурова утверждают, что обвинения, которые звучат в прессе, о содействии наркобизнесу и террористам — это нарратив, призванный оправдать давление на «единственный свободный мессенджер».

Діло По материалам:

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