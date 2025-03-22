Нидерланды выделяют средства в поддержку украинской энергетики — Finance.ua

Нидерланды выделяют средства в поддержку украинской энергетики Сегодня 15:21 — Казна и Политика

Нидерланды выделяют средства в поддержку украинской энергетики

Нидерланды внесут в Фонд поддержки энергетики Украины 65 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По словам заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака, этот вклад поможет провести ремонтную кампанию, которая продолжается в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Благодаря этим средствам удастся частично покрыть неотложные потребности.

Представительница Нидерландов в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в предоставлении дальнейшей поддержки Украине.

Также стороны обсудили потребности украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились более подробно изучить возможности сотрудничества в этом направлении.

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По информации Минэнерго, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от Нидерландов 211 грузов энергетического оборудования в общей сложности почти 3 тыс. тонн, включая трансформаторы, генераторы, мобильная газовая электростанция, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтных и восстановительных работ.

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