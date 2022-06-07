NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей — Finance.ua

NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей

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NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей

Платформа для выпуска и торговли NFT OpenSea начала блокировать и удалять учетные записи российских пользователей без уведомления и последующих пояснений.

Первые случаи блокировки в форме ограничения доступа российским пользователям были зафиксированы около двух месяцев назад. Как сообщили российские пользователи, тогда при обращении в OpenSea они получали уведомление о временной недоступности ресурса по техническим причинам.

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Однако уже с середины апреля OpenSea начала полностью блокировать учетные записи клиентов из россии. «Ваша учетная запись была заблокирована, потому что противоречит нашим условиям предоставления услуг. Это означает, что у вас больше не будет доступа к вашему аккаунту OpenSea. Ваши коллекции и какие-либо предметы этих коллекций были удалены из списка и не будут доступны другим пользователям», — сообщила OpenSea заблокированным.

При этом кошельки, подключенные API к OpenSea, просто не открывались. В случае обращения пользователей в службу техподдержки платформа ограничивалась следующим объяснением: «Учетная запись была заблокирована за нарушение наших условий обслуживания». Разъяснений или ссылки на конкретное нарушение не было.

Также стало невозможно прохождение первичной верификации при создании новой учетной записи.

Аналогичные меры блокировки аккаунтов OpenSea приняла в марте этого года против граждан Ирана. Тогда представители платформы подтвердили, что маркетплейс вынужден блокировать пользователей из-за санкций, введенных США.

OpenSea блокирует пользователей и территории, внесенные в список санкций США. Они не могут пользоваться нашими сервисами, в частности, покупкой, продажей или передачей NFT через OpenSea. Если мы обнаружим, что отдельные лица нарушают наши санкционные правила, мы немедленно примем меры по блокированию соответствующих аккаунтов", — говорится в заявлении OpenSea.

Пятый пакет санкций ЕС против россии объявили 8 апреля 2022 года. Кроме угольного эмбарго и транспортной блокады, он запрещает предоставлять услуги кошелька, счета или хранения криптоактивов российским физическим лицам или компаниям, если общая стоимость криптоактивов превышает €10 000. Ранее ограничения касались суммы свыше €100 000.

Ранее криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам россиянам, имеющим активы общей стоимостью более 10 000 евро. Пользователям аккаунтов, подпадающих под ограничения, будет доступна только функция вывода средств.

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