NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей — Finance.ua

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NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей

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NFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователейNFT-платформа OpenSea блокирует российских пользователей
Платформа для выпуска и торговли NFT OpenSea начала блокировать и удалять учетные записи российских пользователей без уведомления и последующих пояснений.
Первые случаи блокировки в форме ограничения доступа российским пользователям были зафиксированы около двух месяцев назад. Как сообщили российские пользователи, тогда при обращении в OpenSea они получали уведомление о временной недоступности ресурса по техническим причинам.
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Однако уже с середины апреля OpenSea начала полностью блокировать учетные записи клиентов из россии. «Ваша учетная запись была заблокирована, потому что противоречит нашим условиям предоставления услуг. Это означает, что у вас больше не будет доступа к вашему аккаунту OpenSea. Ваши коллекции и какие-либо предметы этих коллекций были удалены из списка и не будут доступны другим пользователям», — сообщила OpenSea заблокированным.
При этом кошельки, подключенные API к OpenSea, просто не открывались. В случае обращения пользователей в службу техподдержки платформа ограничивалась следующим объяснением: «Учетная запись была заблокирована за нарушение наших условий обслуживания». Разъяснений или ссылки на конкретное нарушение не было.
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Также стало невозможно прохождение первичной верификации при создании новой учетной записи.
Аналогичные меры блокировки аккаунтов OpenSea приняла в марте этого года против граждан Ирана. Тогда представители платформы подтвердили, что маркетплейс вынужден блокировать пользователей из-за санкций, введенных США.
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OpenSea блокирует пользователей и территории, внесенные в список санкций США. Они не могут пользоваться нашими сервисами, в частности, покупкой, продажей или передачей NFT через OpenSea. Если мы обнаружим, что отдельные лица нарушают наши санкционные правила, мы немедленно примем меры по блокированию соответствующих аккаунтов", — говорится в заявлении OpenSea.
Пятый пакет санкций ЕС против россии объявили 8 апреля 2022 года. Кроме угольного эмбарго и транспортной блокады, он запрещает предоставлять услуги кошелька, счета или хранения криптоактивов российским физическим лицам или компаниям, если общая стоимость криптоактивов превышает €10 000. Ранее ограничения касались суммы свыше €100 000.
Ранее криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам россиянам, имеющим активы общей стоимостью более 10 000 евро. Пользователям аккаунтов, подпадающих под ограничения, будет доступна только функция вывода средств.

Как заработать на NFT

По материалам: Forbes.ua
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