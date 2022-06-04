Офисное здание в Нью-Йорке продадут в виде NFT за 15 000 ETH — Finance.ua

Офисное здание в Нью-Йорке продадут в виде NFT за 15 000 ETH

Сегодня 04:00 — Финтех и Карты

Занимающаяся коммерческой недвижимостью в Нью-Йорке компания Okada & Company выставила на продажу 7-этажное офисное здание в виде NFT.

Помещение площадью 4301 кв.м находится в районе Челси в нескольких шагах от парка Мэдисон-сквер.

Токен размещен на маркетплейсе OpenSea за 15 000 ETH (свыше $26,4 млн на момент написания) и дает право на приобретение физического здания.

Данные: OpenSea.

«Вы получаете недвижимость после покупки NFT. Вы можете жить в здании или сдать его в аренду. Это не просто дорогой jpeg», — написал в Twitter CEO агентства Крис Окада.

Владелец NFT должен будет пройти стандартную процедуру для оформления права собственности.

Аукцион заканчивается 1 июля.

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