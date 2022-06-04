Офисное здание в Нью-Йорке продадут в виде NFT за 15 000 ETH — Finance.ua
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Офисное здание в Нью-Йорке продадут в виде NFT за 15 000 ETH

Сегодня 04:00Финтех и Карты
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Занимающаяся коммерческой недвижимостью в Нью-Йорке компания Okada & Company выставила на продажу 7-этажное офисное здание в виде NFT.
Помещение площадью 4301 кв.м находится в районе Челси в нескольких шагах от парка Мэдисон-сквер.
Токен размещен на маркетплейсе OpenSea за 15 000 ETH (свыше $26,4 млн на момент написания) и дает право на приобретение физического здания.
Данные: OpenSea. Данные: OpenSea.
«Вы получаете недвижимость после покупки NFT. Вы можете жить в здании или сдать его в аренду. Это не просто дорогой jpeg», — написал в Twitter CEO агентства Крис Окада.
Владелец NFT должен будет пройти стандартную процедуру для оформления права собственности.
Аукцион заканчивается 1 июля.

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По материалам: Forklog
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