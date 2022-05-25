Binance, Kalush и другие артисты запускают NFT-коллекцию «Города-герои» — Finance.ua

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Binance, Kalush и другие артисты запускают NFT-коллекцию «Города-герои»

Сегодня 16:19Финтех и Карты
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Binance, Kalush и другие артисты запускают NFT-коллекцию «Города-герои»Binance, Kalush и другие артисты запускают NFT-коллекцию «Города-герои»
NFT-маркетплейс Binance объявил о запуске коллекции NFT от ведущих украинских художников.
Коллекция иллюстраций от ведущих украинских художников посвящена 12 украинским городам-героям и призвана привлечь внимание общественности к разрушениям от войны.
Каждый город-герой поддержит звезда-посол. Среди них: победитель Евровидения 2022, группа Kalush Orchestra, рок-группа The Hardkiss, Один в каноэ, Monatik, Onuka, Pianoboy, Антитела, Сергей Бабкин, Артем Пивоваров и другие.
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Коллекция построена по принципу функциональных NFT. Каждый, кто приобретет токен, также получит эксклюзивный набор мерча с автографом от своего кумира. Коллекция будет лимитированная, то есть NFT каждого города будут доступны только в 5 экземплярах.
Иллюстрации, которые легли в основу NFT, были созданы ведущими художниками Украины. Коллекцию иллюстраций создали: Гарькавец Ирина, Хмура Владимир, Рябова Светлана, Юлия Евтух, Мысык Екатерина, Горященко Екатерина, Ромащенко Екатерина, Коробова Дарья, Анастасия Мельникова, Литовченко София.
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Каждый NFT является эксклюзивной работой и отражает авторское видение художником тех несправедливых разрушений, которые война наносит этим героическим украинским городам. Однако неизменным мотивом, объединяющим все 12 сюжетов, является надежда на нашу победу и возвращение беззаботной счастливой жизни в каждый из этих городов.
Аукцион начнется 31 мая в 12:00 (по Киеву) и продлится 7 дней. Вся прибыль от продажи коллекции будет переведена в благотворительный фонд Music Saves UA в помощь пострадавшим семьям в соответствующих городах. Все зарегистрированные пользователи Binance могут поддержать инициативу.
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NFT-маркетплейс Binance использует такую же систему аккаунтов, что и Binance.com. Текущие пользователи Binance могут получить доступ к площадке и торговать с помощью своих аккаунтов на Binance. Новые пользователи могут просто зарегистрироваться на Binance.com, чтобы создать или зарегистрировать на платформе Binance свои NFT.

Справка Finance.ua:

  • NFT-маркетплейс Binance предлагает открытую площадку для художников, создателей, энтузиастов криптовалют, коллекционеров NFT и поклонников творчества по всему миру с лучшей ликвидностью и минимальными комиссиями;
  • Фестиваль Atlas — самый масштабный фестиваль Восточной Европы, который ежегодно проходит в Киеве во вторую неделю июля, начиная с 2015 года.

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По материалам: Finance.ua
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