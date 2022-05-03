Как инвестировать, зарабатывать в NFT: риски (инфографика) — Finance.ua
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Как инвестировать, зарабатывать в NFT: риски (инфографика)

Сегодня 19:00Финтех и Карты
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Зарабатывать на NFT хотят не только коллекционеры, но и крупные компании.
Обычно бренды продают токены на эксклюзивные товары, существующие в реальном мире. Но порой и на объекты, не существующие в реальном мире.
Кто угодно может купить виртуальные кроссовки The Gucci Virtual 25 за $12,99 или CryptoKicks от Nike за $7200.
Как и любой другой актив, NFT-токен можно купить и продать. Подавляющее большинство покупают токены для того, чтобы продать их подороже. Сейчас рынок явно на подъеме, и многие инвесторы видят в этом возможность заработать.
Чтобы инвестировать в NFT, нужно пройти ту же процедуру, которая описана выше. Только не загружать свои работы, только покупать чужие.
Как инвестировать, зарабатывать в NFT: риски (инфографика)

Риски инвестирования в NFT

Не стоит думать, что этот рынок — новое эльдорадо, на котором каждый может быстро стать миллионером. Как и везде есть существенные риски, и прежде чем инвестировать в NFT, это нужно понимать.
Вполне естественно, что внимание привлекают самые крайние случаи... И мы будем постоянно встречать в новостях историю о том, как 12-летняя девочка заработала $1,6 миллиона на продаже своих рисунков в виде NFT. Или о том, что доходность коллекции NFT картинок CryptoPunks составила более 700 000%.
Но надо отдавать себе отчет, что это именно крайние случаи, и ориентироваться на них не следует.
Статистика продаж NFT на платформе OpenSea показывает, что более 60% сделок совершается с токенами стоимостью до 200 долларов США, и еще треть токенов торгуются по ценам менее 100 долларов. А на долю действительно крупных сделок остается совсем немного.
Так с чем мы имеем дело, с новым перспективным рынком или мыльным пузырем, вызванным хайпом и желанием быстро заработать на NFT картинках?
Многие аналитики считают, что NFT — это пузырь, который скоро лопнет. Но не стоит забывать, что такие же мнения высказывались и по поводу Bitcoin в свое время.
Наверняка многие критики мечтали бы вернуться хотя бы в 2017 год и купить Bitcoin за 5 тыс. долларов. Сейчас его стоимость колеблется у отметки 40 тыс. долларов.
Читайте больше в нашем новом материале — Как заработать на NFT
По материалам: Finance.ua
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