Что такое NFT и их перспективы — Finance.ua

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Что такое NFT и их перспективы

Сегодня 10:30Финтех и Карты
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Что такое NFT и их перспективыЧто такое NFT и их перспективы
NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.
Об этом сказано в материале Finance.ua Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2».
Невзаимозаменяемый токен — это криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать сертификат через механизм, применяемый в криптовалютах. Сам по себе токен не является подтверждением права на владение цифровым активом в контексте законодательства об авторском праве. NFT не препятствует копированию объекта, он лишь закрепляет за владельцем «цифровую фишку», созданную на основе одного из экземпляров цифрового артефакта.
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Также нет препятствий для формирования нескольких различных токенов для одного и того же файла. Но если участники соглашаются, что NFT может формировать только реальный владелец и последующая передача NFT происходит только в связи с передачей соответствующих прав на исходный цифровой объект, тогда NFT может исполнить роль маркера, указывающего на текущего владельца объекта.
Первые смарт-контракты NFT на блокчейне Ethereum были созданы в 2017 году.
В 2021 году впервые в мире материальное произведение искусства (картина Бенкси Morons) превращено в цифровой актив — создан невзаимозаменяемый токен, а оригинальный материальный экземпляр произведения был сожжен.
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В этом году начался реальный бум на NFT, а они стали резко расти в стоимости. Продажи NFT, от мультяшных обезьян до видеоклипов, достигли в 2021 году почти 25 млрд долл., поскольку популярность криптоактива резко возросла.
Цены на некоторые NFT, представляющие собой цифровой объект, такой как изображение, видео или даже земля в виртуальных мирах, в прошлом году росли очень быстро. При этом никакие физические объекты не переходили из рук в руки. Относиться к этому можно по-разному, но уже очевидно одно: мир получил новую игрушку, новую «пирамиду» — и все это благодаря Ethereum и созданному на его основе блокчейну.
По материалам: Finance.ua
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