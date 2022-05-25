Что такое NFT и их перспективы — Finance.ua

Что такое NFT и их перспективы

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Что такое NFT и их перспективы

NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.

Невзаимозаменяемый токен — это криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать сертификат через механизм, применяемый в криптовалютах. Сам по себе токен не является подтверждением права на владение цифровым активом в контексте законодательства об авторском праве. NFT не препятствует копированию объекта, он лишь закрепляет за владельцем «цифровую фишку», созданную на основе одного из экземпляров цифрового артефакта.

Также нет препятствий для формирования нескольких различных токенов для одного и того же файла. Но если участники соглашаются, что NFT может формировать только реальный владелец и последующая передача NFT происходит только в связи с передачей соответствующих прав на исходный цифровой объект, тогда NFT может исполнить роль маркера, указывающего на текущего владельца объекта.

Первые смарт-контракты NFT на блокчейне Ethereum были созданы в 2017 году.

В 2021 году впервые в мире материальное произведение искусства (картина Бенкси Morons) превращено в цифровой актив — создан невзаимозаменяемый токен, а оригинальный материальный экземпляр произведения был сожжен.

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В этом году начался реальный бум на NFT, а они стали резко расти в стоимости. Продажи NFT, от мультяшных обезьян до видеоклипов, достигли в 2021 году почти 25 млрд долл., поскольку популярность криптоактива резко возросла.

Цены на некоторые NFT, представляющие собой цифровой объект, такой как изображение, видео или даже земля в виртуальных мирах, в прошлом году росли очень быстро. При этом никакие физические объекты не переходили из рук в руки. Относиться к этому можно по-разному, но уже очевидно одно: мир получил новую игрушку, новую «пирамиду» — и все это благодаря Ethereum и созданному на его основе блокчейну.

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