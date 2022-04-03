NFT-музей войны собрал более 600 тысяч долларов в поддержку Украины — Finance.ua

NFT-музей войны собрал более 600 тысяч долларов в поддержку Украины

Вчера 17:21 — Казна и Политика

NFT-музей войны за первый день продажи виртуальных экспонатов собрал более 600 тыс. долларов в поддержку Украины.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Первый в мире NFT-музей войны собрал более 600 тысяч долларов в поддержку Украины. Такую сумму музей собрал за первый день продажи виртуальных экспонатов. Всего приобрели 1282 цифровых художественных произведения. Собранные средства поступят в криптовалютный фонд, созданный украинской криптобиржей KUNA в поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления», — написал министр.

«Мы стали первыми, кто соединил технологию блокчейн и современное искусство, чтобы задокументировать историческую правду о войне России против Украины. Посетить NFT-музей или же приобрести цифровое художественное произведение можно по ссылке », — добавил он.

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