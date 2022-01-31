День финансов: «красная» зона в Украине, налоги за дополнительный заработок, размер ставок на депозиты

Пятница, 11 февраля. Накануне Дня святого Валентина Finance.ua решил рассчитать ориентировочную стоимость свидания на основе стоимости «романтического набора»: поездка в такси, ужин на двоих, пара бокалов вина и билеты в кино. Цены брались столичные. И вот что получилось:

Сегодня также поговорим о таком:

«Красная» зона в Украине. Сегодня, 11 февраля «красной» зоны стало больше. В эту зону перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В “красной” зоне карантина также Ивано-Франковская и Ровенская области. В “желтой” зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. Все остальные регионы – “оранжевые”.

Ставки по депозитам выросли. По данным НБУ, в январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,3% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 0,1 п.п. Ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе 2022 года упали на 0,1 п.п. до 0,5% годовых.

Налоги за дополнительный заработок. Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что власти планируют принять закон, который позволит наемным работникам, которые дополнительно еще занимаются определенным бизнесом, работать легально. По его словам, это будет на добровольной основе. Закон будет касаться сферы такси, а также 27 других видов деятельности. В случае получения дополнительного дохода лицо заплатит 5% налога с него.

Украинцы задекларировали 4,2 млрд грн доходов. За месяц со старта кампании по декларации доходов за 2021 год украинцы подали 13 тыс. деклараций на общую сумму 4,2 млрд грн. Это на 1,4 млрд грн, или на 52% больше, чем было задекларировано в январе прошлого года. Всего в январе количество граждан, которые задекларировали к уплате в бюджет более 1 млн грн, составляет 13 человек. Общая сумма определенных налоговых обязательств — 35,9 млн гривен.

Нова программа с МВФ. В Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года.

В то же время Миссия Международного валютного фонда по вопросам второго пересмотра программы Stand-by может посетить Украину в первом квартале текущего года при условии выполнения программы.

Субсидия и долги за «коммуналку». В Минсоцполитики сообщили, что гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, а в любое время, когда домохозяйству сложно оплачивать коммунальные услуги. Наличие задолженности по оплате услуг не является препятствием для получения субсидии.

Кстати, в материале по ссылке рассказываем, куда обращаться и что делать, если не согласны с суммами в платежке.