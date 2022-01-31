С начала года задекларировали доходы 13 миллионеров

С начала 2022 года 13 миллионеров задекларировал доходы. В течение января 2022 года подано около 13 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы

«Продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2021 года. По оперативным данным, в течение января 2022 года подано почти 13 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на уровне аналогичного периода прошлого года», — сказано в сообщении.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 4,2 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Гражданами определены налоговые обязательства к уплате в бюджет с налога на доходы физических лиц на сумму 101,6 млн грн. Это на 11,6 млн грн, или на 13% больше, чем за январь прошлого года. С военного сбора задекларированные налоговые обязательства составляют 15,8 млн грн, что больше на 3 млн грн, или на 124%», — добавили в ГНС.

Наибольшую сумму к уплате в бюджет (налога и военного сбора) в размере более 10 млн грн задекларировало физическое лицо — жительница Сумской области, которая получала доходы из источников за пределами Украины.

Всего в январе количество граждан, которые задекларировали к уплате в бюджет более 1 млн грн, составляет 13 человек. Общая сумма определенных налоговых обязательств — 35,9 млн гривен.

Справка Finance.ua:

за 2020 год 2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы, более тысячи из них проживают в Киеве;