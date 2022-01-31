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В МВФ уточнили сроки визита оценочной миссии в Украину

В МВФ уточнили сроки визита оценочной миссии в Украину

Международный валютный фонд планирует проведение второго пересмотра программы кредитования Украины в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

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«Исполнительный совет утвердил в ноябре график для двух траншей, оставшихся по программе МВФ для Украины», – напомнил он.

Райс отметил, что по этому расписанию начало работы оценочной миссии МВФ для второго пересмотра в Украине ожидается в I квартале текущего года при условии достижения достаточного прогресса на выполнение целей программы.

Он также пообещал, что как только решение о начале работы миссии МВФ в Украине будет одобрено, представительство Фонда в Киеве официально сообщит об этом.

Райс также заверил, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации в Украине и «надеется, что напряжение ослабится».

Украинские власти надеются, что следующая миссия МВФ начнет работу в Украине в ближайшее время.

Fitch ожидает ускоренного выполнения программы МВФ во II квартале 2022 года и полного получения Украиной оставшихся $2,3 млрд по программе кредитования stand-by.

В декабре Украина потратила $2,45 млрд из полученных в прошлом году от МВФ $2,7 млрд в рамках распределения SDR и до конца года – оставшиеся $250 млн.

По материалам Финансовый клуб
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