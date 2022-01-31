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С 11 февраля «красная» зона в Украине расширилась (таблица)

С 11 февраля «красная» зона в Украине расширилась (таблица)

Сегодня, 11 февраля «красной» зоны станет больше. В эту зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

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Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В “желтой” зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

В “красной” зоне карантина также Ивано-Франковская и Ровенская области.

Все остальные регионы – “оранжевые”.

Справка Finance.ua:

В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Учебные заведения могут работать, если у 100% работников есть «зеленый» COVID-сертификат.

По материалам Finance.UA
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