С 11 февраля «красная» зона в Украине расширилась (таблица)

Сегодня, 11 февраля «красной» зоны станет больше. В эту зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
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Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В “желтой” зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
В “красной” зоне карантина также Ивано-Франковская и Ровенская области.
Все остальные регионы – “оранжевые”.
В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:
В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Учебные заведения могут работать, если у 100% работников есть «зеленый» COVID-сертификат.
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