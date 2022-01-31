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Счет за электроэнергию: куда обращаться и что делать, если не согласны с суммами в платежке

Счет за электроэнергию: куда обращаться и что делать, если не согласны с суммами в платежке

В случаях, когда потребитель не соглашается с начислениями, указанными в счетах за электроэнергию, он может обжаловать данные, соблюдая установленные правила.

Что делать? Согласно правилам розничного рынка электрической энергии и механизма ее учета, вы имеете право:

  • обратиться к поставщику электрической энергии для проверки выставленного к оплате счета;
  • уведомить оператора системы распределения об ошибочных показаниях счетчика.

В этом случае вы не будете тратить собственное время, но и не будете участвовать в процессе проверки счета.

Как провести сверку показаний счетчика электроэнергии? С целью проведения сверки потребленного и уплаченного объема электрической энергии можно обратиться к:

  • оператору системы распределения (ОСР) – касательно потребленной электроэнергии;
  • поставщику электроэнергии – касательно оплаченной электроэнергии.

Как составляется акт сверки? Если потребитель не соглашается с показаниями или начислениями, проводится сверка показаний или начислений:

  • сверка объемов потребленной электроэнергии производится с ОСР и подтверждается актом сверки потребленной электрической энергии;
  • сверка начислений за потребленную электроэнергию производится с ее поставщиком и подтверждается актом сверки оплаченной электрической энергии. При необходимости производится корректировка расчетных документов.

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По результатам проведенных сверок составляются соответствующие акты сверок в двух экземплярах, по одному из которых вручается потребителю.

В данном случае потребитель активно участвует в процессе сверки, имея возможность предоставить документальное подтверждение показаний счетчика, которые снимались потребителем, и копии платежных документов.

Как проверить счет за потребленную электроэнергию? Если потребитель не согласен с показаниями или начислениями, он должен подать заявление поставщику электроэнергии относительно проверки счета.

Поставщик электроэнергии в течение пяти рабочих дней должен проверить счет и в случае необходимости обратиться к ОСР касательно проверки данных счетчика.

Если обнаружена ошибка в объемах, то ОСР проверяет счетчик, исправляет ошибку и уведомляет об этом потребителя и поставщика. Если обнаружена ошибка в начислениях, поставщик исправляет ошибку, уведомив об этом потребителя.

На основе новых данных производится корректировка счета.

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По материалам Судебно-юридическая газета
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