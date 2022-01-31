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Можно ли оформить субсидию, если есть долги

Можно ли оформить субсидию, если есть долги

В Украине гражданам, которые не могут платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется субсидия. Как узнал Finance.ua, оформить ее можно не только перед началом отопительного сезона, но и в любое время.

«Гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, а в любое время, когда домохозяйству сложно оплачивать коммунальные услуги. Наличие задолженности по оплате услуг не является препятствием для получения субсидии», — сказано в сообщении Министерства социальной политики.

Если есть задолженность. Гражданам, имеющим задолженность, жилищная субсидия назначается после заключения с поставщиком услуги договора реструктуризации задолженности. При этом условия такого договора предусматривают выплату долга частями с учетом социального статуса и дохода должника.

«Для недопущения роста задолженности целесообразно также обратиться за государственной поддержкой и оформить субсидию», — отметили в Минсоцполитики.

Назначение субсидии. По вопросу назначения жилищной субсидии можно обратиться либо в исполнительный орган территориальной общины, или в центр предоставления административных услуг или по почте или через Единый государственный веб-портал электронных услуг в орган социальной защиты населения. И чем раньше поступит такое обращение, тем быстрее будет назначена помощь, и домохозяйство будет платить за услуги из своих доходов только посильную для него часть платежа, а остальное будет компенсироваться из государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

  • на сегодня средний размер субсидии составляет около 1700 гривен в месяц, но в зависимости от состава домохозяйства и условий проживания может составлять и несколько тысяч гривен в месяц;
  • жилищная субсидия это безвозвратная адресная государственная социальная помощь домохозяйствам. Получение жилищных субсидий не связано и не влечет за собой изменения формы собственности жилья;
  • украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал «Дія». Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу.

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По материалам Finance.UA
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