Налоги за дополнительный заработок: Гетманцев раскрыл детали нового закона

Власти планируют принять закон, который позволит наемным работникам, которые дополнительно еще занимаются определенным бизнесом, например, такси, но не зарегистрированы как ФЛП, работать легально. Такой возможностью могут воспользоваться работники сферы такси и еще 27 видов деятельности.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Униан.

«Хочу сразу подчеркнуть, что она будет добровольной, то есть только для тех, кто будет иметь желание воспользоваться такой возможностью. Она будет касаться сферы такси, а также 27 видов другой деятельности. Суть заключается в том, что надо предоставить возможность наемным работникам, которые, кроме основной работы, например, по вечерам таксуют, делать это легально и официально и даже без оформления как ФЛП», — сказал Гетманцев.

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Чиновник рассказал, что в таком случае для установки РРО не понадобится много сил и специальное оборудование, все можно будет сделать через приложение «Дія».

«Мы сейчас рассматриваем модель, при которой вы сможете через систему „Дія“ подать заявку на установку программного РРО и принимать платежи через него. Все, больше ничего не надо делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться нигде. Одной кнопкой в „Дія“ вы подадите заявку, и вторая кнопка — установили РРО. Это все без всяких регистраций», — подчеркнул чиновник.

В случае получения дополнительного дохода лицо заплатит 5% налога с него, но такая система будет работать только для тех, кто ею будет пользоваться.

«За все, что вы получите как дополнительный доход, вы заплатите 5%. Такая система работает во многих странах. Люди довольны этой системой, они пользуются ею, поэтому мы планируем тоже это реализовывать. И еще раз повторюсь, что это будет добровольно. То есть только для тех, кто захочет», — резюмировал Гетманцев.

Напомним, власти готовят проект налоговой реформы, согласно которой более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Так, таксисты, няни и другие должны будут установить кассовый аппарат и проводить через него все поступления от дополнительной деятельности.

Ранее стало известно, что парламентская фракция «Слуга народа» готовит большую налоговую реформу, которую анонсируют в первом квартале 2022 года.