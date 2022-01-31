Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

В январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,3% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 0,1 п.п.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
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По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе 2022 года упали на 0,1 п.п. до 0,5% годовых.
В январе 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,9%, что на 0,2 п.п. выше. По валютным депозитам ставки упали с 1,4% до 1,3% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков за месяц сократился на 1,3% до 1 482 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 2,0% до 706 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 756 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
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