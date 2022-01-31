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Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит

В январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,3% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 0,1 п.п.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе 2022 года упали на 0,1 п.п. до 0,5% годовых.

В январе 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,9%, что на 0,2 п.п. выше. По валютным депозитам ставки упали с 1,4% до 1,3% годовых.


Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков за месяц сократился на 1,3% до 1 482 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 2,0% до 706 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 756 млрд гривен.


Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 675,6 млрд грн. Это на 11,2% или 68,0 млрд грн больше, чем на 1 января 2021 г. (607,6 млрд грн);
  • Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 21 января с 9% до 10%. Учетная ставка НБУ — это ориентир стоимости денег, который, среди прочего, влияет и на банковские ставки.

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По материалам РБК-Украина
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