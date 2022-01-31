0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By

В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By

В Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию ZN.UA.

«Наш базовый сценарий — это новая программа после завершения программы Stand-By», — сказал он.

Читайте также: В МВФ уточнили сроки визита оценочной миссии в Украину

При этом заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил активный процесс сотрудничества с коллегами из МВФ.

«Есть ряд вопросов, находящихся в зоне нашей ответственности. Прежде всего в текущих условиях это проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%», — сказал он.

По его словам, НБУ также занимается практической реализацией положений закона № 1587-IX, принятого в июне прошлого года, в части ужесточения требований к капиталу, лицензирования, корпоративного управления. Сейчас вместе с другими стейкхолдерами, Кабмином, правоохранительными органами НБУ разрабатывает стратегию возврата активов обанкротившихся банков. Утверждение этого документа является структурным маяком.

«Мы финализируем драфт и вскоре начнем практическую дискуссию уже по тексту с МВФ», — сказал Гелетий.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.