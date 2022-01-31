В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By

В Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию ZN.UA.
«Наш базовый сценарий — это новая программа после завершения программы Stand-By», — сказал он.
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При этом заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил активный процесс сотрудничества с коллегами из МВФ.
«Есть ряд вопросов, находящихся в зоне нашей ответственности. Прежде всего в текущих условиях это проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%», — сказал он.
По его словам, НБУ также занимается практической реализацией положений закона № 1587-IX, принятого в июне прошлого года, в части ужесточения требований к капиталу, лицензирования, корпоративного управления. Сейчас вместе с другими стейкхолдерами, Кабмином, правоохранительными органами НБУ разрабатывает стратегию возврата активов обанкротившихся банков. Утверждение этого документа является структурным маяком.
«Мы финализируем драфт и вскоре начнем практическую дискуссию уже по тексту с МВФ», — сказал Гелетий.
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