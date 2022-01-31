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День финансов: новое на Diia Summit, рейтинг банков по прибыли, сколько стоит жить в Дании

День финансов: новое на Diia Summit, рейтинг банков по прибыли, сколько стоит жить в Дании

Во вторник, 8 февраля в Киеве состоялся Diia Summit, где презентовали новые госуслуги, которые можно получить через смартфон. Среди них – смена места регистрации, шеринг техпаспорта, также можно в автоматическом режиме зарегистрировать строительство.

  • а Президент Зеленский пообещал, что весной украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф.

Рейтинг банков по прибыли. Как сообщает НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 35,050 млрд гривен.

Повышение пенсий. В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев. 1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее.

  • Кстати, Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в «Дія». В приложении будет формироваться электронное отображение удостоверения, в том числе оцифрованный образ лица.

Зарплаты в среднем по Украине. В 2021 году рынок труда окончательно перешел в руки соискателя после значительного перевеса в сторону работодателя в 2020 году. По результатам аналитики портала rabota.ua, зарплаты, которые в среднем предлагали работодатели и хотели получать соискатели в 4 квартале 2021.

  • Также стало известно, какой размер отчислений может удерживать работодатель из заработной платы.

Кстати, в нашем новом видео мы рассказываем, сколько зарабатывают в Дании и на что тратят:

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По материалам Finance.UA
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