День финансов: новое на Diia Summit, рейтинг банков по прибыли, сколько стоит жить в Дании

Во вторник, 8 февраля в Киеве состоялся Diia Summit, где презентовали новые госуслуги, которые можно получить через смартфон. Среди них – смена места регистрации, шеринг техпаспорта, также можно в автоматическом режиме зарегистрировать строительство.
Рейтинг банков по прибыли. Как сообщает НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 35,050 млрд гривен.
Повышение пенсий. В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцев. 1 марта для 10,2 млн украинцев пенсии и социальные выплаты вырастут на 14%. Ожидается индексация страховых пенсий и доплаты для различных категорий, не подпадающих под нее.
Зарплаты в среднем по Украине. В 2021 году рынок труда окончательно перешел в руки соискателя после значительного перевеса в сторону работодателя в 2020 году. По результатам аналитики портала rabota.ua, зарплаты, которые в среднем предлагали работодатели и хотели получать соискатели в 4 квартале 2021.
Кстати, в нашем новом видео мы рассказываем, сколько зарабатывают в Дании и на что тратят:
Wizz Air распродает билеты со скидкой 20%. Венгерский лоукостер Wizz Air дарит скидки 20% на выбранные рейсы. Акция действует 8 февраля 2022 года с 00:00 до 23:59 и распространяется на поездки до 31 марта 2022.
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