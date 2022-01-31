Какой размер отчислений может удерживать работодатель из заработной платы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Гоструда, что работодатель может удерживать из заработной платы от 20% до 70%.

Сколько могут отчислять:

при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%;

в случаях, предусмотренных законодательством (при взыскании алиментов; возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца; возмещении ущерба, причиненного преступлением; в случае когда лица, которые покупают товары в рассрочку, производят выплаты по исполнительным документам) – 50% заработной платы.

Ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.

Документами, на основании которых производится отчисление из заработной платы, могут быть:

приказ (распоряжение) работодателя (в случае покрытия задолженности работника предприятию, на котором он работает);

любые исполнительные документы – например, исполнительные листы, выдаваемые судами, определения и постановления судов по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам, исполнительные надписи нотариусов;

письменное поручение работника работодателю на перечисление части своего заработка в пользу субъекта предпринимательской деятельности, который продал работнику товар в кредит.

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