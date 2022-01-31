Какой размер отчислений может удерживать работодатель из заработной платы

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Гоструда, что работодатель может удерживать из заработной платы от 20% до 70%.
Сколько могут отчислять:
Ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер отчислений из заработной платы не может превышать 70%.
Документами, на основании которых производится отчисление из заработной платы, могут быть:
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