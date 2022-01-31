Опрос, шеринг техпаспорта и смена регистрации: что презентовал Diia Summit

В Киеве состоялся четвертый Diia Summit, на котором министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал новые госуслуги, которые можно получить через смартфон.

Среди них – смена места регистрации. С прошлого года эта услуга работала как экспериментальный проект, а также проходила бета-тестирование. Теперь каждый может указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении «Дія» и получить подтверждение от владельца жилья.

Смена места регистрации – одна из самых популярных услуг, которую каждый украинец теперь может получить онлайн.

“Это действительно самая массовая и забюрократизированная услуга. По состоянию на сегодняшний день каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Более миллиона наших граждан вообще живут без регистрации места жительства. Еще вчера для того, чтобы пройти все эти круги, нужно было дважды обратиться в ЦНАП, мужчинам дважды обратиться в военкомат, дважды собрать бумажные документы и привезти с собой собственника жилья”, – рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Также глава МВД сказал, что отныне знаменитая “Форма 13” – бумажка о месте жительства, а также штамп в паспорте, как советский рудимент, уходят в прошлое. Через несколько минут можно будет заказать подъемник через портал или приложение “Дія” и подать в любой государственный орган. Многие медицинские и социальные услуги не будут привязаны к месту жительства.

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Также украинцы могут через смартфон получить справку о несудимости. Около 1 млн человек ежегодно заказывают эту справку для военкоматов или для устройства на работу.

Далее среди новых услуг – шеринг техпаспорта. Теперь в несколько кликов можно пошерить техпаспорт в приложении с близким человеком, который пользуется вашим авто. Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.

Отныне можно в автоматическом режиме зарегистрировать строительство. Как уверяет Минцифры, регистрация с сегодняшнего дня предоставляется автоматически, и результат заказчик получает сразу.

Также через «Дія» можно продолжить и прекратить денежную помощь переселенцам*. А также становится доступной новая услуга «Опрос».

Первая леди Елена Зеленская на саммите презентовала услугу «Дія.Безбар’єрність».

«В марте в «Дія» появится еще один раздел – «Дія.Безбар’єрність». Его уже готовит мощная команда Минцифры, общественной организации «Безбарьерность» при поддержке ООН. Это будет не просто раздел, это будет спецподразделение «Дія». Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью, для всех групп населения, для которых госуслуги не всегда были удобными», – сказала Зеленская.

В разделе будет объяснение, как получить необходимые услуги и документы и действовать в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, продолжается бета-тест пенсионных удостоверений в Дія и подача документов на регистрацию брака. В разработке находятся такие услуги как электронный кабинет пациента.

Справка Finance.ua:

также Зеленский пообещал, что весной украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф;

кроме того, в Украине заработал специальный правовой режим для ИТ-отрасли Дія.City;